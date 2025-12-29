29日、静岡･富士宮市で富士山を下山していた兵庫県の男性（44）が滑落し死亡しました。警察によりますと29日正午ごろ、富士山富士宮口の新七合目付近で「富士山の5合目より500メートルぐらい登ったあたりから200～300メートル滑落した」と消防に通報がありました。滑落したのは兵庫県神河町の男性（44）で、約4時間後に静岡県警の山岳救助隊に発見されましたが、すでに心肺停止の状態でその後、5合目まで搬送さ