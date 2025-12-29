¥í¥·¥¢¤Î¹ñ±Ä±§Ãè´ë¶ÈRoscosmos¡Ê¥í¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯12·î28Æü¡¢¥Ü¥¹¥È¡¼¥Á¥Ì¥¤±§Ãè´ðÃÏ¤«¤é¡ÖSoyuz-2.1b¡Ê¥½¥æ¡¼¥º2.1b¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Roscosmos¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼çÍ×¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤ÎÃÏµå´ÑÂ¬±ÒÀ±2µ¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Áê¾è¤ê¤Î¾®·¿±ÒÀ±50µ¡¤ò´Þ¤à·×52µ¡¤Îµ°Æ»ÅêÆþ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Soyuz-2.1b/Fregat-M¡ÊAist-2T 01 & 02¡Ë¥í¥±¥Ã¥È¡§Soyuz-2.1b/Fregat-M