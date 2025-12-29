屋外スクリーンに映し出された中国が台湾周辺で実施した軍事演習に関するニュース映像＝2024年5月、中国・北京/Jade Gao/AFP/Getty Images（CNN）中国軍は29日、台湾周辺で、陸海空軍とミサイル部隊の「ロケット軍」が参加する大規模な軍事演習を実施すると発表した。今回の演習は、戦闘態勢を試験し、台湾独立に向けたいかなる動きにも「重大な警告」を発することが狙いだとしている。台湾は「軍事的威嚇」だと非難した。中国は20