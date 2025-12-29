2026年の幕開けは、活気あふれる名古屋の寺社で運気をチャージしませんか？2026年は「午（うま）年」。何事も「うまくいく」と言われる縁起の良い年にちなみ、日本屈指のパワースポット熱田神宮や大須観音といった定番から、干支ゆかりの真清田神社、さらにはSNSで話題の「恋の三社巡り」まで、新年のスタートにぴったりの名古屋周辺の厳選8参拝スポットをご紹介します。気になる地下鉄の終夜運転や交通規制、混雑回避のコツも合わ