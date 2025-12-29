▼CBCでは新型コロナワクチンの副反応問題などについて、2021年から取材を進めてきました。これまでの内容を複数回に分けて振り返ります。この記事は、2022年に取材したものです。 【写真を見る】浴槽に沈んでいた13歳の息子 新型コロナワクチン接種数時間後に急死 因果関係は“評価不能”【“ワクチン後遺症”を考える シリーズ7】 お風呂から出てこなかった息子 2021年10月。神奈川県鎌倉市に住んでいた中学1年生の13歳