楽天Jr.の正捕手・七戸陽向がバットで勝利に貢献元プロ野球選手の監督のアドバイスを受け、打撃が確固たる武器になった。NPB12球団などが小学生のジュニアチームを結成して日本一の座を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」に出場した東北楽天ゴールデンイーグルスジュニアは、初日の26日に行われた四国アイランドリーグplusジュニア戦（横浜スタジアム）で大量得点し、9-4と快勝した。打撃力が課題だったチームだが