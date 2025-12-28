人気YouTuberのデカキンが12月28日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。年末グランプリ・有馬記念を4年連続で的中させたことを明かした。今年は3連複とワイドをダブルで仕留め、的中額は2165万円に達したという。投稿では、これまで3年続けて有馬記念で約1000万円規模の的中を記録してきたことに触れつつ、4年目となる今年は3連複とワイドを当てて、桁違いの配当金を手にした。【画像】有馬記念で2165万円的中を報告したデカキ