猫にペースメーカーを 画像はイメージです Chulalongkorn大学獣医学部の獣医師たちが、タイで初めて猫へのペースメーカー植え込み手術に成功しました。生理学科のAnusak Kijtawornrat准教授が中心になったこの手術は、高度な動物の心臓病治療として画期的なものになりました。 患者は8歳の雌猫Pepsiです。この猫は1日に3、4回ほど失神する「発作」に悩まされていました。で