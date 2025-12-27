パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が息子２人と外食チェーン「なか卯」で食事をして久しぶりの日本を満喫。ファンをほっこりさせている。２７日に自身のＸに親子丼の写真をアップし「近年は子供たちも小さく、大家族なので帰国のハードルが高かったですが、だいぶ落ち着いてきたので久しぶりに家族で日本に帰ってきました。朝は息子２人を連れてなか卯へ。出てくるのはやすぎ、美味しすぎて感動しました。短い時間ですがし