北海道・恵庭市消防本部は12月25日、島松出張所で車庫のシャッターが開かず、消防団車両が出動できなくなる事案があったと発表しました。恵庭市消防本部によると12月23日、火災のため恵庭市南島松にある島松出張所に消防団員が集まり、消防団車両が格納されている車庫のシャッターを開けて入ろうとしたところ、扉の暗証番号が一致せず、出動することができなかったということです。火災にはすでに別の部隊が出動してい