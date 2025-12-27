この男の勢いは止まらないのか。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」12月26日の第1試合ではEX風林火山から、永井孝典（最高位戦）が出場。ラス目からの大逆転を飾り、年内個人10勝目到達とMリーグ創設8年目にして新記録を樹立した。【映像】永井、あまりにも鮮烈な倍満ツモで10勝目を獲得当試合は起家から永井、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、BEAST X・中田花奈（連盟）の並びでス