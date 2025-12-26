あす27日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜後1：00※関西ローカル）は、「行事もお金もがんばらなくていい！年末年始の裏技SP」を届ける。【場面カット】大掃除…窓ガラスがあっという間にピカピカに実演の様子知っていれば年明けまでラクに、そしてお得に過ごせる裏技のなかでも、極力手間をかけず“大掃除やった感”を味わう方法があるという。時短家事アドバイザー・やまがたあやこさんは「一番ラクして、や