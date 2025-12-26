「まだシーズンが終わったばかりなので、気持ちの整理がついていない部分もあるのですが、出場したあの時の興奮というか日本の皆さんから応援してもらえる嬉しさというか、幸せをもう一度噛みしめたいなと思ってはいるので、全力で頑張りたいと思っています」12月17日、ドジャース・大谷翔平選手（31）は、グローバルアンバサダーを務める「お〜いお茶」の伊藤園を通じてコメントを発表した。スポーツ紙記者は言う。「大谷選手が恩