２０００年以降に有馬記念を制した牝馬を振り返る企画の第３回は、ダイワスカーレットの逃走劇。長く閉ざされていた勝利の扉をこじ開けた。ダイワスカーレットは０７年に桜花賞、秋華賞、エリザベス女王杯とＧ１を３勝し、勢いそのままに挑んだ有馬記念は２着。翌０８年はリベンジがかかる一戦で、１９７１年のトウメイ以来、実に３７年ぶりとなる牝馬Ｖの快挙を達成した。レースはいつも通りの好スタートからハナに立つと、