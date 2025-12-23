ゆがんだ性的嗜好は自覚症状に乏しい病気のようなもので、発見も矯正も難しい。それは、どれだけ年を取ろうが変わることはない。【写真を見る】「逮捕後は人目を忍んで暮らし…」田中容疑者が住んでいたマンション12月9日に警視庁が不同意わいせつ容疑で逮捕した元小学校教諭、田中耕一郎容疑者（75）もまたしかり。「容疑者は、東京・八王子市の団地に一人で暮らし、都内にある塾で講師のアルバイトをしていました」と、