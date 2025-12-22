気づけばクリスマス目前。「クリスマスケーキ、どうしよう…」とお悩みの方、ご安心ください！市販のスポンジやカステラ、ホットケーキミックスなどを使ってすぐに作れるクリスマスケーキのレシピをご紹介します。簡単でありながら、見栄えもおいしさも妥協なし！手作りケーキに初挑戦したい方やお子さんと一緒に作りたい方にもおすすめです♪ これなら作れる！時短＆簡単クリスマスケーキ速攻ドームケーキ出典：https://www.insta