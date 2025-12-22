クリスマス当日でも間に合う！簡単でかわいいクリスマスケーキのレシピ7選
これなら作れる！時短＆簡単クリスマスケーキ
速攻ドームケーキ
出典：https://www.instagram.com
丸い形がかわいい「ドームケーキ」。ボウルにスポンジとクリーム、フルーツなどを詰めて作るからケーキ型は不要で、あっという間に完成します♪
デコレーションのクリームもラフに塗るだけで様になるので、楽しみながら挑戦してみましょう！
速攻ドームケーキ ｜Instagram（@rina_kitchen）苺のツリーケーキ
出典：https://www.instagram.com
いちごを贅沢に使ってツリーに見立てたこちらのケーキは、市販のスポンジとホイップを使用しているので軽量の手間いらず。
カットしたスポンジをツリーのように積み上げてホイップを塗ったら、いちごとアラザンを貼り付けるだけです♪
いちごは丸ごとだとくっ付きにくい上にかなりの量が必要になるので、縦にカットして側面側を貼り付けると◎。とっても簡単でありながら、華やかさは抜群です！
クリスマスに極推し♩食べれるいちごのツリーケーキ♩ | riyusa日和。ザッパレシピで褒められおやつと時々おかず苺のツリーケーキ｜Instagram（@riyusa0511 ）クリスマスツリータルトケーキ
出典：https://www.instagram.com
ころんとしたフォルムがかわいい「クリスマスツリータルトケーキ」。
森永製菓のビスケット「マリー」をボトムに、濃厚ガナッシュといちごを丸ごと1粒のせ、仕上げに抹茶クリームを絞ってツリーの形に飾りつけています。
ザクザクしたタルトボトムと、なめらかなフィリングのコントラストが楽しい一品です。
クリスマスツリータルトケーキ｜Instagram（@megu_cafe_02）切り株ケーキ
出典：https://www.instagram.com
クリスマスケーキの定番「ブッシュドノエル」をお手軽に楽しむなら、こちらの「切り株ケーキ」はいかが？
市販のロールケーキ、森永製菓のチョコレート「小枝」、チョコホイップの材料3つで作れるから、お子さんでもラクラク挑戦できます。こんなふうにかわいくデコレーションすれば、見栄えもばっちり♪
大きいケーキは食べ切れないという方にもおすすめです。
切り株ケーキ｜Instagram（@minae412）キャンドルケーキ
キャンドルに見立てたキャンドルケーキもクリスマスにぴったり♪
市販のミニロールケーキを使うという手もありますが、「サンドイッチ用食パン、ホイップクリーム、いちご」の3つだけでもこんなにかわいく作れちゃうんです。
まるで火を灯したかのような真っ赤ないちごと、ろうが溶けたようなとろ〜りホイップがキャンドルらしさ満点。たくさん作って並べれば、クリスマスパーティーを華やかに彩ってくれますよ。
キャンドルケーキ｜Instagram（@miru_sweets_recipe）HM＆レンジで作るミニクグロフケーキ
王冠のような形が特徴の「クグロフ型」を使ったクリスマスケーキも定番ですよね。
こちらのケーキは100円ショップで購入したミニクグロフ型を使っていて、作り方もとっても簡単！ ホットケーキミックスやココアパウダーなどの材料を合わせたら型に入れて、電子レンジで加熱するだけです。
ホイップも市販のものを使えば、仕上げも楽ちん♪ こんなにも手軽で、ここまでかわいく作れちゃうなんてビックリですよね。一口食べれば、ふわふわな食感にニッコリしちゃいますよ。
HM＆レンジで作るミニクグロフケーキ｜Instagram（@yasu___recipe）いちごのスコップケーキ
スポンジやクリーム、フルーツをどんどん重ねていくだけで作れる「スコップケーキ」も簡単なのにとっても華やか。
こんなふうに、見えるところにいちごをたっぷり使うと、少ない材料でも豪華に見えます。クリームをきれいに塗る必要もなく、むしろ、ラフな方がナチュラルでかわいく仕上がります。トッピングのいちごもざっくりとのせるだけでOK！
食べるときもその名のとおり、スコップ（スプーン）ですくって取り分けるから、ケーキをナイフで切り分けるのが苦手……という方にもおすすめです。
いちごのスコップケーキ｜Instagram（@shana.mama）
市販品を上手に活用しよう！
今回ご紹介したほかにも、市販のマフィンやバームクーヘン、シュークリーム、ドーナツなどを活用してもいいですね。
市販品なら失敗知らずなので、安心して挑戦できますよね。
いつも食べているお菓子がクリスマスケーキに変身したら、きっとお子さんもビックリするはず！ おうちにあるものも活用しながら作ってみてくださいね♪