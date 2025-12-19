12月15日、秋篠宮家の次女・佳子さまは、東京・港区の明治記念館で行われた第8回「みどりの『わ』交流のつどい―都市の緑三賞表彰式―」に出席された。緑豊かなまちづくりに貢献した市民団体や企業などを表彰する本式典。姉の小室眞子さんが結婚によって皇籍を離脱したことに伴い、佳子さまが引き継がれたご公務だ。’21年は新型コロナの影響でオンライン形式の開催となったが、佳子さまが会場を訪問されてのご出席は今回で4回目と