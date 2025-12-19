株式投資の選択肢としてよく耳にする「信用取引」。しかし、仕組みやリスクがわからず手を出せていない投資家の方も多いのではないでしょうか。そこで本稿では、SBIネオトレード証券のリテール事業部次長・山羽氏と同カスタマーサポート課・山下氏に、信用取引の基本や現物取引との違い、初心者が知っておきたいポイントをうかがいました。信用取引は「レバレッジ」がかけられ「空売り」もできる━━まずは初心者の方に、信用取引