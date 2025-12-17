松原仁衆院議員民主党政権で拉致問題担当相を務めた無所属の松原仁衆院議員（69）＝当選9回、東京26区＝の資金管理団体が2021〜24年、弁護士ら4人から最大三つの関連政治団体を経由して、政治資金規正法の上限を実質的に超える個人献金を受けていたことが17日、政治資金収支報告書で分かった。4人のうち寄付の最高額は年600万円。3団体は寄付を受けた日と同じ日に資金管理団体へ同額を寄付しており、政治資金に詳しい上脇博之神