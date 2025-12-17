ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 松原仁氏側へ迂回献金疑い 寄付上限超え最大600万円 立憲民主党 松原仁 弁護士 神戸学院 政治資金規正法 民主党 共同通信 松原仁氏側へ迂回献金疑い 寄付上限超え最大600万円 2025年12月17日 21時1分 リンクをコピーする 松原仁衆院議員民主党政権で拉致問題担当相を務めた無所属の松原仁衆院議員（69）＝当選9回、東京26区＝の資金管理団体が2021〜24年、弁護士ら4人から最大三つの関連政治団体を経由して、政治資金規正法の上限を実質的に超える個人献金を受けていたことが17日、政治資金収支報告書で分かった。4人のうち寄付の最高額は年600万円。3団体は寄付を受けた日と同じ日に資金管理団体へ同額を寄付しており、政治資金に詳しい上脇博之神 記事を読む おすすめ記事 ひろゆき氏、超富裕層に増税しても「海外に逃げないと思う」も…「お前が逃げてるじゃん！」とツッコミが 2025年12月17日 21時57分 村上宗隆ＭＬＢ移籍のタイムリミット迫る 有力４球団と影響与える３人の「ＦＡ大物」 2025年12月16日 12時7分 【箱根駅伝】駒大の山下りスペシャリスト・伊藤蒼唯は６区以外でも「区間賞」６区なら「区間新」 2025年12月11日 6時0分 2025年度JCSI(日本版顧客満足度指数) 第5回調査結果発表 2025年12月16日 15時0分 ドリムアーツが２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正 2025年12月15日 16時27分