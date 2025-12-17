警察によりますと、今月14日に山形県酒田市山楯の平田牧場の豚舎が焼けた火災は、木造平屋建ての豚舎1棟、約325平方メートルが全焼し、子豚525匹が被害にあったことがわかりました。 当初は豚舎にいた豚が470匹ほどが被害にあったとみられていましたが、子豚であったことが分かり、さらに500匹を超える被害が出ていました。 火災の原因については警察と消防による調べが進められています。