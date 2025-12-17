三ッ星は３日ぶり反落。１６日取引終了後、第三者割当により新株式と第１回新株予約権を発行すると発表した。発行する新株式数は１６万株、新株予約権数は３万３４００個（潜在株数３３４万株）。調達資金約２０億円（手取り概算額）はＭ＆Ａや新規事業などに充てる。１株利益の希薄化が懸念されているようだ。 出所：MINKABU PRESS