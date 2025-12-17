◆五感で感じるクリスマス！虎ノ門ヒルズ「TORANOMON HILLS CHRISTMAS 2025」開催虎ノ門ヒルズにて、クリスマスイベント「TORANOMON HILLS CHRISTMAS 2025」が、2025年11月22日（土）から12月25日（木）に開催。今年は、10種類以上の生の針葉樹でつくるクリスマスの“森”が登場。生木ならではの香りや生命力など、五感であじわうクリスマス空間が広がる。さらに館内や周辺の広場もイルミネーションで彩られ、街歩きが楽しくなるほ