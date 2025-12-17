花王が底堅い。前日はプライム市場の大型株が全面安商状となるなか、頑強な値動きをみせプラス圏で引けたが、きょうも全体相場続落となるなかで底堅さを発揮。前日取引終了後、同社は自社株の消却を発表。１２３０万株を今月２６日に消却するとしており、これに伴う株式価値向上や需給改善に対する期待が株価に浮揚効果を与えている。ただ、株価面では１１月中旬の戻り高値から大きく調整しており、値ごろ感が意識される一方、足