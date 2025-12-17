１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円７２銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円７５銭前後と同７０銭弱のユーロ安・円高だった。 この日に米労働省が発表した１０～１１月の雇用統計は、１１月の非農業部門の雇用者数が前月に比べ６万４０００人の増加となった半面、失業率は４．６％と９月の４．４