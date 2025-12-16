12月15日は、年内最後となる“年金の支給日”。駅に隣接するATMには行列ができていました。おろした年金をその場で小分けする人の姿も。年内最後の年金を受け取った人たちの中には、今回、支給額にうれしい変化があったという人がいました。60代男性（年金月約20万円）：（所得税の）還付があった。1万円くらいですかね。年金の支給額が増えた理由は、2025年度の税制改正の「所得税の基礎控除の見直し」。今年、年金から源泉徴収さ