日本たばこ産業（JT）は、CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shop、全国のコンビニエンスストア、たばこ販売店などで、低温加熱型の加熱式たばこ用デバイス「プルーム・テック・プラス・ウィズ」を、通常価格2980円のところ、期間限定の特別価格1980円で販売するキャンペーンを11月14日に開始する。プルーム・テック・プラス・ウィズは、手に収まるコンパクトサイズで、たばこカプセルとバッテリの残量が一目で分かるデ