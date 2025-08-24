現代社会は「ストレス社会」といわれており、心身の不調で精神科や心療内科を受診した結果、うつ病と診断されるケースは珍しいことではありません。SNS上では「夫がうつ病でした」「うつ病の人への接し方が分からない」「うつ病患者に『頑張れ』とかは言ってはいけない」という内容の声が上がっています。家族や知人がうつ病と診断された場合、どのような言葉を掛けたらよいのでしょうか。うつ病の人に言ってはいけない言葉や