高市首相は持病を抱える身でありながら、なぜ「病人イジメ」に邁進するのか。【もっと読む】衝撃の健康保険法改悪はOTC類似薬だけじゃない！負担増は青天井、薬が「全額自己負担」になる日市販薬と成分・効能が似た「OTC類似薬」の追加負担を患者に求める健康保険法などの改正案を巡り、全国保険医団体連合会（保団連）と難病患者らが21日、国会内で集会を開催。患者負担増につながる「制度改悪」の白紙撤回を求めた。改正案