◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）巨人は今季初の同一カード３連敗で、７連勝の後に４連敗。貯金は２となった。この日の打線は５回まで２安打無得点。０―４の６回に浦田の犠飛で１点を返し、１―６の７回には吉川が１号２ランを放ったが、逆転には至らなかった。２６日からは交流戦で、試合後には阿部監督を中心にコーチ、野手陣でミーティングを実施。橋上オフェンスチーフコーチは「交流戦って