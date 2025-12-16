ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙが３日続伸している。同社は１５日取引終了後、２６年１０月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比４７．１％増の２４億円としていることが買い安心感につながっているようだ。 売上収益は同１８．２％増の２２８億９７００万円となる見通し。リピーターの積み上がりによる顧客単価の上昇を見込んでいる。 出所：MINKABU PRESS