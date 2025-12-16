【Amazonクリスマスタイムセール祭り】 開催期間：12月16日9時～12月25日23時59分 Amazonにて12月16日より開催されている「クリスマスタイムセール祭り」先行セールの対象商品に、Kindleシリーズ各種が追加された。セール期間は12月25日23時59分まで。 対象商品には、最も軽くて、コンパクトな「Kindle」2024年発売モデルや、本に集中できる読書のための