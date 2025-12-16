きょう東証プライム市場に新規上場したＮＳグループは、公開価格と同じ１４８０円ウリ気配でスタートし、その後は気配値を切り下げていたが、午前９時９分に公開価格を７４円（５．０％）下回る１４０６円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS