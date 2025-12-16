松屋アールアンドディはカイ気配のまま上昇している。１５日の取引終了後、オムロン傘下のオムロンヘルスケアが松屋Ｒ＆Ｄに対し、完全子会社化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い受け）を実施すると発表した。買付価格は１株１１１０円で、松屋Ｒ＆Ｄの株価はこれにサヤ寄せする動きをみせている。 買付予定数の下限は１１２３万３００株（所有割合５１．９３％）で、上限は設定しない。６月下旬をメドに買い付けを始