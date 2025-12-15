東京証券取引所は１５日、メディカル・データ・ビジョンの株式売買を同日午前８時２０分から停止すると発表した。理由は「公開買付に関する報道の真偽等の確認のため」。 日本経済新聞電子版は１３日、「日本生命保険は、医療データ分析を手掛けるメディカル・データ・ビジョン（ＭＤＶ）を買収する」と報じた。 出所：MINKABU PRESS