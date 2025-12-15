１５日の東京株式市場は主力株中心に売り優勢の地合いとなり、日経平均株価は大幅反落を余儀なくされそうだ。ここ日替わりで上下に荒い値動きを繰り返しているが、きょうは前週末の上昇分を吐き出す形が予想される。ただ売り一巡後は、米株価指数先物の値動きによっては押し目買いを誘導するケースも考えられる。前週末の欧州株市場は独ＤＡＸなどをはじめ主要国の株価が総じて軟調だった。欧州時間の取引後半になって、米