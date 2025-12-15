阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が１４日、神戸市内で「梅野隆太郎プロデュースフレンドリーマッチ野球教室」（主催・山の手少年団野球部、協賛・株式会社兵栄）を開催し、岩貞祐太投手（３４）、糸原健斗内野手（３３）が参加した。３選手は神戸市内の６チーム８４人の小学生を約２時間半、指導した。梅野はブロッキング捕球など実演指導し、来季に向けて３年連続捕逸ゼロを誓った。梅野らしく、とっておきのサプライズを用