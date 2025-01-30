開幕に向けて「贅沢な」自主トレオフシーズンに入った女子プロゴルフ界。ツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手の近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。ツアー通算5勝の青木瀬令奈（リシャール・ミル）がプロ野球選手との本格的なバッティング練習に感激している。物怖じすることなどなかった。野球の室内練習場に現れた青木。いつものゴルフクラブではなく、バットを持つと、日本ハムの清水