坂本は今季主戦捕手として、充実した姿を見せている（C）産経新聞社阪神は5日の公示でプロ9年目捕手の長坂拳弥が昇格。前日4日の公示で開幕以来、1軍に在籍していた5年目捕手の栄枝裕貴が登録抹消となっていた。【動画】見よ、華麗なるスローイング！ 坂本誠志郎の強肩発動シーン今季はここまで捕手ポジションは坂本誠志郎が76試合、梅野隆太郎が34試合にそれぞれ出場。特に目覚ましい活躍を見せているのは坂本だろう。投手