今年グラビアデビューを果たし、瞬く間に漫画誌の表紙を飾るなど活躍が目覚ましい18歳の日比谷萌甘。透明感あふれるルックスが話題の彼女だが、今回はちょっぴり大人な姿に変身した。「今日の撮影は、いつもより大人っぽい衣装が多くて新鮮でした。夏ならまだしも、冬になるととにかく防寒重視でカジュアルなダル着を着ることが多くて（笑）。水玉模様の黒水着などあまり着たことがなかったので、新しい自分を見つけることができ