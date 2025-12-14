高価？リーズナブル？ 宝石の価値ってどうやって決まるの？ 自然のなかから掘りおこされ、さまざまな人の手をへて宝石になる……。そんな宝石の価値は、大きさや色、輝き、形、じょうぶさなどによって決まります。どれくらいとれる数が少ないか、どれくらいほしい人がいるかも価値を決める大きな要因です。 ダイヤモンドの「4C」 宝石によって価値を決める基準はことなります。有名なものは、ダイヤモンドの品質を評価