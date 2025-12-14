【平成球界裏面史近鉄編１３４】生え抜きではないが、近鉄への移籍で人生を変えた強打者が存在する。平成１３年（２００１年）、近鉄が球団最後のリーグ優勝を飾った９月２６日、プロ野球史上初の劇弾を放った男・北川博敏がその人物だ。北川は埼玉・大宮東高で３年時に主将を務め、夏の埼玉県大会決勝戦で本塁打を放ち同校初の甲子園出場に貢献。一塁、三塁手、捕手など複数ポジションを守る起用さを評価されていた。卒業後は