『TEA SQUARE MORIHAN』外観 ●京都の宇治の老舗お茶屋『森半』がお茶の魅力を全面的に発信するお茶広場『TEA SQUARE MORIHAN』。五感で感じ、味わう楽しい体験とは？ 京都で味わいたい本場の抹茶。京都には抹茶スイーツを出すカフェが多数ありますが、迷ったらぜひ訪れてほしい場所があります。 それが、抹茶の老舗『森半』が手掛ける『TEA SQUARE MORIHAN』。お茶を五感で感じるお茶広場で、蔵をリノベしたカフェも