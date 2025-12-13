日本のみならず世界中に数えきれないほど存在する「食堂」。「食堂」といっても様々なスタイルのお店がある。例えば、食べるだけに特化しているお店もあるが、店主や常連さんたちとの会話を楽しみながら味わえる場所もあれば、もしくは、お酒やおつまみを楽しみにながらテレビを見られる場所もあるなど、様々な「食堂」のスタイルが、その場所その場所に存在している。そんなその場所その場所で独自の歴史を積み重ねてきた、愛すべ