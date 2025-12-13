¥Ù¥ó¥­¥å¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï12·î12Æü¡¢Mac¸þ¤±³°Éô¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖMA¥·¥ê¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢5K²òÁüÅÙ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹â²òÁüÅÙ¥â¥Ç¥ë¡ÖMA270S¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥ì¥¢¥Ñ¥Í¥ë»ÅÍÍ¤Î¡ÖMA270UP¡×¡ÖMA320UP¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£BenQ¡¢Mac¤È¸«¤¨Êý¤ò¶á¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë5K²òÁüÅÙ¤Î¡ÖMA270S¡×ÅêÆþ¡£¼Âµ¡¤ò¸«¤Æ¤­¤¿MacÆâÂ¢¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¿§Ì£¤ä¸«¤¨Êý¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦³°Éô¥â¥Ë¥¿¡¼À½ÉÊ¡£º£²óÈ¯