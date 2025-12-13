受動喫煙防止を目的とした改正健康増進法の全面施行から5年が経過したことを受けて始まった厚生労働省の審議会が、加熱式タバコの規制強化について検討し始めたことが話題になっている。現行法で紙巻と異なる扱いを受けているからと加熱式なら禁煙の対象外になると勝手に考えているマナーのなっていない喫煙者たちがいる。紙巻きタバコ喫煙者であるライターの宮添優氏が、一部の自分勝手な加熱式タバコ喫煙者たちによって生じて