能登半島地震で横倒しとなった石川県輪島市のビル＝2024年9月国土交通省の有識者委員会は12日、能登半島地震で石川県輪島市中心部の7階建てビルが倒壊したのは、基礎部分のくいの先端が壊れたことなどが要因となった可能性があるとする最終報告書を取りまとめた。ビルは鉄筋コンクリート造の地上7階建てで1975年に完成した。地震で片側が大きく沈み込んで横倒しになった。隣の飲食施設が下敷きになり、2人が死亡した。報告書