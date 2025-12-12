【地震情報 2025年12月12日】(19:09更新)19時5分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.9、最大震度4を茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年12月12日】(19:08更新)19時5分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.9、最大震度4を茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で観測し