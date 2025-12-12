日本バレーボール協会会長の川合俊一氏が体の異変で「命を落としかねない事だった」と診断されていたことを明かした。１２日までにインスタグラムを更新し「なんとなく、、、で始まった体の異変。これ位なら、と放っておいたかもしれない。それが結構大変な事だった！命を落としかねない事だったと言われてゾッとする！」と長文で説明。投稿によると川合氏は数日前、右足のふくらはぎに痛みを感じ、「次の日の朝痛みは結構酷