今年から3人体制となり第3章をスタートさせたClariSが、『魔法少女まどか☆マギカ』リンクスパートナーに就任。作品をコンセプトにしたEP『リンクス』をリリースした。これまでに歌ってきた「コネクト」「ルミナス」「カラフル」を3人バージョンで再録し、新曲「リンクス」も収録。『まどか☆マギカ』への深い愛情が詰め込まれた1枚について語ってもらった。■「コネクト」はClariS第3章の”始まりの曲”――ClariSといえば「コネ